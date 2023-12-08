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Мостовой: «Спартак» не станет чемпионом, его даже в тройке не будет

Экс-игрок Мостовой критично оценил игру «Спартака» в РПЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой перед 18-м туром Российской премьер-лиги (РПЛ) критично высказался об игре красно-белых, которые заключительный матч в году проведут против самарских «Крыльев Советов». Слова экс-футболиста приводит «Матч ТВ».

«Если смотреть на сегодняшний день – конечно же, «Спартак» не станет чемпионом, если судить по нынешней игре. Это однозначно не золото, даже в тройке не должен быть. Другое дело, что мы же видим, что происходит в этом чемпионате. Ты сегодня выигрываешь, завтра проигрываешь, но все равно находишься на третьем‑пятом месте», — заявил Мостовой.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Перед 18-м туром «Спартак» идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Крылья» с 29 баллами расположились на четвертой строчке.

Ранее стало известно, почему Абаскаль получил дисквалификацию на три игры.

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