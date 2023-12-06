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Чемпионка мира по фигурному катанию Слуцкая стала инвалидом в 43 года

Чемпионка мира Слуцкая призналась, что стала инвалидом в 43 года

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РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своей инвалидности, которую получила в 43 года. Ее слова передает ТАСС.

«Я в один день поняла, что у меня нога в два раза шире фигурного конька, никто не мог понять, что со мной, говорили, что очень похоже на васкулит.

Не знала, смогу ли вернуться в спорт, но приняла решение жить с чистого листа. Я до сих пор принимаю определенные препараты, делаю уколы и, к сожалению, получила в прошлом году инвалидность. Но ничего, все равно цепляюсь за жизнь, хочу быть красивой и яркой», — сказала Слуцкая.

Слуцкая выиграла два золота чемпионатов мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз из США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая стала третьей.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой

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