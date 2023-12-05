Губерниев: для нас Спартакиада сейчас — как чемпионат мира

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о соревнованиях зимней Спартакиады. В интервью «Газете.Ru» он заметил, что им надо уделять большое внимание, поскольку российские спортсмены пока не могут выступать на международных турнирах самого высокого уровня.

«Сейчас мы очень правильно говорим про Игры дружбы, про Игры БРИКС. Но ведь зимой будет Спартакиада, биатлонисты будут соревноваться в Златоусте Челябинской области, а лыжники — в Тюмени. Там будут и повышенные призовые, спасибо государству, и внимание будет намного выше. Для нас это, если хотите, как чемпионат мира, коль скоро мы не выступаем на мировом первенстве в этом сезоне. Если провести эти соревнования правильно, будет понятно, что мы не потеряли хватку. И в те дни, когда нас вернут — а рано или поздно это произойдет, — мы и к Олимпиадам, и к чемпионатам мира будем готовиться достойно», — считает Губерниев.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

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