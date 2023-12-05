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Хоккеист «Тампы» Кучеров повторил рекорд клуба

Хоккеист «Тампы» Кучеров повторил рекорд по результативности клуба

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Официальный сайт НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» на своей площадке обыграла «Даллас».

Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей точными бросками отметились Никита Кучеров, Люк Гленденинг, а также Энтони Чирелли, который оформил дубль. Также Кучеров отметился результативной передачей.

Кучеров набирает очки уже в десятом матче подряд, что является повторением рекорда «Тампы». Ранее это удалось Брэду Ричардсу и Мартену Сан-Луи.

Кучеров набрал в текущем сезоне 42 очка результативности.

Кучеров возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету российского форварда 16 заброшенных шайб и 26 результативных передач в 25 играх. «Тампа» после 26 матчей НХЛ, набрав 27 очков, занимает восьмое место в Восточной конференции.

Ранее Кучеров установил рекорд клуба по скорости достижения 40 очков в сезоне. Для этого ему потребовалось 24 матча. Предыдущий рекорд принадлежал капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу. Канадский форвард набрал 40 очков в 25 матчах в сезоне-2010/2011.

Ранее российского хоккеиста признали первой звездой ноября в НХЛ.

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