Карпин об условиях проведения матча с ЦСКА: позор российского футбола

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в комментарии «РБ Спорт» высказался об условиях проведения матча с ЦСКА в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для судьи это оказалось не форс-мажором? К нему вопрос. Это позор. Позор российского футбола. Что сказал судье? Сказал, что мне стыдно. Логика судьи Шафеева, почему он назначил эту игру? Он мне не сказал», — заявил тренер.

3 декабря «Ростов» в Москве уступил ЦСКА со счетом 0:2. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым. Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

Валерий Карпин остался недоволен тем, что не было принято решение о переносе матча. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — эмоционально заявил он после матча. Тренеру грозит дисквалификация.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся на четвертое место, «Ростов» — 10-й.

Ранее в ЦСКА жестко высказались о Карпине, упомянув ненависть к России.