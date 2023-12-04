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Экс-тренер сборной России предложил вернуться на систему «весна-осень»

Тренер Игнатьев выступил за возвращение системы «весна-осень»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после матча столичного ЦСКА и «Ростова» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) стоит задуматься о переходе на систему «весна-осень».

«Я давно выступаю сторонником системы «весна-осень». Сейчас мы закончим календарный год, пройдет декабрь, январь, февраль — и мы увидим совершенно другие команды, по существу у нас будет совсем другой чемпионат. Есть много веских аргументов, я бы не хотел их перечислять — это тема для отдельного большого разговора. Но если обобщать, то конечно, я бы выступил за возвращение прежней системы», — заявил Игнатьев.

3 декабря «Ростов» в Москве уступил ЦСКА со счетом 0:2. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес. Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым.

Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

Ранее Борис Игнатьев объяснил казус матча ЦСКА и «Ростова».

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