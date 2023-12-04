Экс-тренер сборной России объяснил казус матча ЦСКА и «Ростова»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный ЦСКА и «Ростов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) показали характер и выдали боевой матч, несмотря на плохую погоду.



«В такую погоду, конечно, тяжело играть, но жизнь футбольная прекрасна разными примерами. Бывали матчи, когда поле заливалось дождем, и практически было невозможно играть. В подобных случаях на первый план выходят другие качества — боевые, в первую очередь.

С другой стороны, все те люди, которые отвечают за проведение матча, должны понимать, что надо делать в подобной ситуации. В конце года все знают свой календарь, и если вы не согласны играть в декабре в снежную погоду, то перед тем, как одобрить проект календаря, вы должны об этом сказать. А не говорить об этом тогда, когда мы с этим сталкиваемся», — заявил Игнатьев.

3 декабря «Ростов» в Москве уступил ЦСКА со счетом 0:2. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес. Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым.

Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин назвал заслуженной победу ЦСКА над «Ростовом».