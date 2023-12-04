Сотрудник «ВЭБ-Арены» рассказал о реакции Акинфеева на уборку снега во время матча

Сотрудник «ВЭБ-Арены», который убирал снег на матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Ростовом», признался, что у уборщиков хватало времени на очистку штрафной по ходу игры. Его слова передает «Чемпионат».

«Как успевали чистить прямо во время матча? Да хватало времени! Аккуратненько. Главное, успевать, пока мяч на другой половине поля. Выбирали время и выбегали. Ничего сложного, лопата же не весит миллион килограмм. Акинфеев на все это смотрел с улыбкой, но с нами не общался. Не думаю, что ему было до этого», — сказал сотрудник.

3 декабря «Ростов» в Москве уступил ЦСКА со счетом 0:2. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым. Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

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