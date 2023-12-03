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Стало известно, что грозит Карпину за критику в адрес организаторов матча с ЦСКА

Карпину грозит четырехматчевая дисквалификация за оскорбление судей

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за оскорбления в адрес судей матча с ЦСКА может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

После матча с ЦСКА Карпин раскритиковал лиц, принимавших решение о проведении матча против ЦСКА в сильный снегопад. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?», — сказал тренер «Ростова».

Перед стартом главный судья Рафаэль Шафеев разрешил проведение игры. Во время матчи сотрудники стадиона с помощью лопат расчищали штрафную и вратарскую линии, до игры на поле работала техника.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и «Локомотивом». Лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

Ранее экс-член РФС призвал наказать Карпина после матча с ЦСКА.

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