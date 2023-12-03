На стадионе ЦСКА чистят снег прямо во время матча с «Ростовом»

Сотрудники стадиона «ВЭБ Арена» московского ЦСКА очищают линии штрафной площади от снега во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Стартовый свисток для команд прозвучал в 14:00, несмотря на сильный снегопад в Москве. При этом арбитр Рафаэль Шафеев не останавливал игру, чтобы сотрудники смогли выйти на поле и очистить линии.

После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу красно-синих. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов, реализовавший пенальти за фол ростовчанина Мохаммад Мохеби на Аббосбеке Файзуллаеве.

В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» (10 декабря), а «Ростов» в гостях померится силами с грозненским «Ахматом» (9 декабря).

2 декабря состоялись три матча 17-го тура РПЛ: воронежский «Факел» сыграл вничью с калининградской «Балтикой (0:0), «Сочи» проиграл самарским «Крыльям Советов» (0:2), «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее екатеринбургского «Урала» (1:0).

Ранее экс-игрок ЦСКА вошел в тройку лучших полузащитников-бомбардиров Европы.