Российский хоккеист вошел в топ-5 худших игроков сезона НХЛ

Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев после матча с «Даллас Старз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) попал в число худших игроков сезона по показателю полезности.

Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счетом 8:1 в пользу «Старз». Сергачев получил показатель полезности -3 при двух блокированных бросках и игровом времени 21:56 (4:21 – в большинстве). После этого он с показателем -16 вошел в топ-5 худших хоккеистов сезона НХЛ по показателю полезности.

Худшую полезность в текущем сезоне показывают хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс»: чешский форвард Филип Задина (-19) и канадский защитник Марио Ферраро (-18). Далее идет немецкий нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Лукас Райхел (-17). Следом расположились Михаил Сергачев и американский форвард «Сиэтл Кракен» Мэтти Бенирс (-16).

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В текущем сезоне на счету российского защитника 25 матчей, два гола и 14 результативных передач.

Ранее Овечкин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без голов.