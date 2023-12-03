Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист вошел в топ-5 худших игроков сезона НХЛ

Сергачев вошел в топ-5 худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности

close
100%
Global Look Press

Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев после матча с «Даллас Старз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) попал в число худших игроков сезона по показателю полезности.

Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счетом 8:1 в пользу «Старз». Сергачев получил показатель полезности -3 при двух блокированных бросках и игровом времени 21:56 (4:21 – в большинстве). После этого он с показателем -16 вошел в топ-5 худших хоккеистов сезона НХЛ по показателю полезности.

Худшую полезность в текущем сезоне показывают хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс»: чешский форвард Филип Задина (-19) и канадский защитник Марио Ферраро (-18). Далее идет немецкий нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Лукас Райхел (-17). Следом расположились Михаил Сергачев и американский форвард «Сиэтл Кракен» Мэтти Бенирс (-16).

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В текущем сезоне на счету российского защитника 25 матчей, два гола и 14 результативных передач.

Ранее Овечкин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без голов.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий