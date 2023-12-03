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Панарин ударил соперника по лицу в матче НХЛ

Игрок «Рейнджерс» Панарин ударил по лицу хоккеиста «Нэшвилла» в матче НХЛ

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Global Look Press

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в стычке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».

В концовке второго периода во время потасовки на льду россиянин ударил по лицу игрока соперника Данте Фаббро. После пары взаимных ударов арбитры сразу разняли хоккеистов, предотвратив драку. Видео стычки доступно в Telegram-канале «Сенча со льдом».

Встреча прошла на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Винсент Трочек и Райан Линдгрен. Панарин прервал свою результативную серию, которая составила три игры подряд. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 39.

У «Предаторз» шайбы забросили Райан О'Райлли, Роман Йози и Колтон Сиссонс. Форвард Яков Тренин записал на свой счет ассист.

Ранее назвали лучшего российского хоккеиста в истории НХЛ.

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