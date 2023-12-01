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«Арис» Кокорина потерял шансы на плей-офф Лиги Европы

Результативный пас Кокорина помог «Арису» сыграть вничью с «Рейнджерс» в ЛЕ

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пресс-служба клуба «Арис»

Кипрский «Арис» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго и завершилась со счетом 1:1.

В составе «Ариса» голом отличился Шави Бабика после передачи российского форварда Александра Кокорина. У хозяев мяч забил Росс Маккосленд.

«Рейнджерс» благодаря этой ничьей набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С. «Арис» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Кипрская команда с четырьмя очками идет на последней строчке, отставая от чешской «Спарты» на три балла.

Александр Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на российского футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.

Ранее выступающий за рубежом российский футболист задумался о возвращении на родину.

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