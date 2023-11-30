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В МОК заявили о мирном сосуществовании НОК Израиля и Палестины

Глава МОК Бах: НОК Израиля и Палестины пребывают в мирном сосуществовании

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Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о конфликте Израиля и Палестины. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается Израиля и Палестины, у нас есть одно преимущество в этой ситуации, потому что в олимпийском движении мы имеем то, что в политическом мире называется решением о двух государствах.

У нас решение уже давно существует — два национальных олимпийских комитета пребывают в мирном сосуществовании на протяжении десятилетий. Эта ситуация дает нам возможность общаться с обеими сторонами», — сказал МОК.

28 февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

После начала конфликта между Израилем и Палестиной спортсмены этих стран продолжили выступление на международной арене как в составе своих сборных, так и на клубном уровне.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что Россия пропустит несколько Олимпиад.

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