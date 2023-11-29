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Фигуристы Морозов и Еременко покинули Россию

РИА Новости: фигуристы Морозов и Еременко подарили тренеру букет и покинули Россию

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Александр Вильф/РИА Новости

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко попрощались в Москве с тренером Анжеликой Крыловой, подарив ей букет цветов и рассказав о скором вылете в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они пришли на плановую тренировку к Крыловой с букетом и сообщили, что у них через три часа самолет. Хотя у Игоря и Аннабель был альтернативный вариант тренировок в России, они не планировали участвовать в чемпионате страны», — цитирует своего источника издание.

В нынешнем сезоне Морозов/Еременко не смогли выступить ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы партнерши. Также пара не смогла отобраться на чемпионат России.

Также РИА Новости ранее сообщали о том, что Морозов и Еременко планируют выступать за Францию. Девушка имеет гражданство сразу трех стран: американское, российское и французское. Она родилась в США в семье бывших танцоров Николая Морозова из России и Кэролайн Дуарен из Франции.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова станет участницей экстремального шоу.

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