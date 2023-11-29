Петр Ян объяснил, почему решил провести поединок в UFC в марте 2024 года

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян объяснил, почему принял решение вернуться в октагон в марте 2024 года. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я выбираю март, потому что там будет и титульный бой в нашем весе. Ну и примерно по срокам понимаю, что март будет более подходящее время для меня, так как в январе планирую приступить к полноценным тренировкам. Думаю, январь-февраль пару месяцев потренируюсь и выйду в хороших кондициях», — сказал Ян.

В конце сентября российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

На счету Яна 17 побед и пять поражений.

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