Экс-чемпион UFC Петр Ян ответил, может ли завершить карьеру и не думать о деньгах

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян ответил, может ли он завершить карьеру и не думать о финансах. Слова Петра Яна передает «Спорт-Экспресс».

«Да тут момент не в финансах, а дело в том, что это такой спорт, где ты реально осознанно должен понимать, можешь ты конкурировать на том уровне, где ты находишься. Реально можешь ли составить конкуренцию? Я осознанно понимаю, что могу это делать», — сказал Ян.

В конце сентября российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

На счету Яна 17 побед и пять поражений.

Ранее Петр Ян исключил вероятность конфликта с О'Мэлли.