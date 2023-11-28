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Тарасова согласилась со словами Транькова о развитии фигуристов

Тарасова заявила о сложностях развития фигуристов в случае долгого отстранения

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова олимпийского чемпиона Максима Транькова об уровне российских фигуристов в условиях отстранения от международных соревнованиях. Своим мнением она поделилась со «Спорт-Экспрессом».

«Безусловно, нам будет тяжело развиваться, если отстранение будет продолжаться долго. Но на данный момент у нас очень хороший уровень. Вчера смотрела соревнования, у нас в каждом виде очень сильные фигуристы. На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале», — заявила Тарасова.

28 ноября Траньков заявил, что без международных соревнований российским фигуристам тяжело расти и развиваться.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение.

Ранее Тарасова подтвердила, что фигуристка Валиева набрала вес.

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