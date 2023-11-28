Олимпийская чемпионка заявила, что Валиева не находится в своей лучшей форме

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что Камила Валиева все еще входит в свою лучшую форму, передает РИА Новости.

«Валиева входит в свою лучшую форму. Очень приятно видеть это. Конечно, она еще не на пике формы, но уже похорошела по сравнению с прошлым этапом Гран-при России», — сказала Бестемьянова.

Валиева выиграла московский этап Гран-при с общим результатом 226,22 балла. В произвольной программе она допустила два падения — с четверного тулупа и тройного лутца. Вероника Яметова заняла второе место (212,75), не допустив грубых ошибок в своем прокате. Софья Муравьева замкнула тройку (210,25) лучших, ученица Евгения Плющенко дважды зашла на тройной аксель, но оба раза с него упала.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Татьяна Тарасова подтвердила, что фигуристка Валиева набрала вес.