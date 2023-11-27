Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тарасова подтвердила, что фигуристка Валиева набрала вес

Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Валиева набрала вес и повзрослела

close
100%
Дмитрий Кощеев/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева не просто набрала вес, а значительно повзрослела. Слова Тарасовой передает «Советский спорт».

«Валиева очень выросла за это время. Нельзя сказать, что Камила просто набрала вес, ведь она значительно выросла. Набрала вес, но повзрослела. Для своего возраста находится в шикарной форме. Я думаю, что скоро она уже восстановится. Камила не потеряла в скорости и качестве элементов. Как крутила, так и крутит,» — сказала Тарасова.

Валиева выиграла московский этап Гран-при с общим результатом 226,22 балла. В произвольной программе она допустила два падения — с четверного тулупа и тройного лутца. Вероника Яметова заняла второе место (212,75), не допустив грубых ошибок в своем прокате. Софья Муравьева замкнула тройку (210,25) лучших, ученица Евгения Плющенко дважды зашла на тройной аксель, но оба раза с него упала.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Тарасова назвала ерундой грубые ошибки Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий