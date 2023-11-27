Тарасова подтвердила, что фигуристка Валиева набрала вес

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева не просто набрала вес, а значительно повзрослела. Слова Тарасовой передает «Советский спорт».

«Валиева очень выросла за это время. Нельзя сказать, что Камила просто набрала вес, ведь она значительно выросла. Набрала вес, но повзрослела. Для своего возраста находится в шикарной форме. Я думаю, что скоро она уже восстановится. Камила не потеряла в скорости и качестве элементов. Как крутила, так и крутит,» — сказала Тарасова.

Валиева выиграла московский этап Гран-при с общим результатом 226,22 балла. В произвольной программе она допустила два падения — с четверного тулупа и тройного лутца. Вероника Яметова заняла второе место (212,75), не допустив грубых ошибок в своем прокате. Софья Муравьева замкнула тройку (210,25) лучших, ученица Евгения Плющенко дважды зашла на тройной аксель, но оба раза с него упала.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Тарасова назвала ерундой грубые ошибки Валиевой.