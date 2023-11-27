Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фигуристка Губанова сообщила о помолвке

Выступающая за Грузию российская фигуристка Губанова стала невестой

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Действующая чемпионка Европы в одиночном катании Анастасия Губанова в своих социальных сетях рассказала о помолвке со своим молодым человеком, выложив фотографию с обручальным кольцом.

«Для меня поездка в Японию оказалась самой значимой. Теперь я невеста», — подписала снимок Губанова.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Губановой сменить российское спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

В 2023 году Губанова выиграла золото на чемпионате Европы в отсутствие россиян. Второй стала Луна Хендрикс, третьей — Кимми Репонд.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Туктамышева объяснила, зачем надела свадебное платье.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий