Фигуристка Губанова сообщила о помолвке

Действующая чемпионка Европы в одиночном катании Анастасия Губанова в своих социальных сетях рассказала о помолвке со своим молодым человеком, выложив фотографию с обручальным кольцом.

«Для меня поездка в Японию оказалась самой значимой. Теперь я невеста», — подписала снимок Губанова.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Губановой сменить российское спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

В 2023 году Губанова выиграла золото на чемпионате Европы в отсутствие россиян. Второй стала Луна Хендрикс, третьей — Кимми Репонд.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

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