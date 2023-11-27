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Известный боец UFC получил условный срок

Боец UFC Фергюсон получил условный срок за вождение в нетрезвом виде

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UFC

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Тони Фергюсон получил условный срок за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sportskeeda.

Инцидент произошел в мае 2023 года в Голливуде. После вечеринки боец сел за руль пикапа, протаранив две припаркованные на обочине машины. В результате аварии никто не пострадал.

Спортсмена осудили на один год условно. Наказание включает в себя запрет на вождение под воздействием любого измеримого количества алкоголя, а также выполнение обязательств по возмещению ущерба.

В июле 2023 года Тони Фергюсон проиграл шестой бой подряд. Он уступил соотечественнику Грину на турнире UFC 291. До этого боя Фергюсон в сентябре 2022 года провел поединок против Нейта Диаза и проиграл ему сабмишеном. Теперь на его счету 35 боев, 26 из которых завершились его победой, а в девяти он потерпел поражение.

15 декабря Фергюсон проведет бой против британца Пэдди Пимблетта на турнире UFC 296.

Ранее стало известно, что грозит задержанному с неизвестным веществом бойцу ММА.

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