«Единственный и неповторимый»: Хабиб встретился с любимым футболистом

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим нападающим сборной Бразилии Роналдо после заключительной гонки сезона «Формулы-1» в Абу-Даби. Соответствующий пост с фотографией россиянин опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Единственный и неповторимый Роналдо», — написал Нурмагомедов.

В 2022 году Нурмагомедов заявил, что Роналдо является его любимым игроком.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Хабиб стал только пятым в рейтинге лучших бойцов UFC.