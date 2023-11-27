Тарасова раскрыла, кто превосходит российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после заключительного шестого этапа Гран-при России в Москве заявила, что японские фигуристы, которые выступают в мужском одиночном катании, сильнее представителей России в этом виде. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мальчики улучшились, смотрела, кто делает четверные прыжки. Их сделали немногие, но надо к этому стремиться. Я вот сейчас пришла домой и посмотрела соревнования японцев. Меня немножко подкосило, потому что я думаю, что они на балл лучше, чем наши парни. У них есть еще время для того, чтобы показать это желание на чемпионате России», — заявила Тарасова.

На шестом этапе Гран-при России в Москве в мужском одиночном катании победу одержал Владислав Дикиджи, который завоевал второе золото на этапах. На втором месте оказался Марк Кондратюк, замкнул тройку Даниил Самсонов.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Кондратюк назвал дуростью ошибку на вращении в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.