Тарасова заявила, что ученица Плющенко не готова к тройному акселю

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о выступлении ученицы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьи Муравьевой на шестом этапе Гран-при России в Москве и отметила, что фигуристка пока не готова к исполнению элементов ультра-си. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Соня Муравьева попробовала сделать тройной аксель, но пока она к нему еще не готова. Для того, чтобы быть готовой, надо пробовать. Она молодец, что на это пошла. Надо же когда-то пробовать», — сказала Тарасова.

Муравьева, которая стала второй после короткой программы, набрав 76,67 балла, пошла в своем прокате на тройной аксель, докрутила прыжок, однако упала при приземлении.

После коротких прокатов у женщин лидирует ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, набравшая 81,27 балла. Замкнула тройку лучших Вероника Яметова (70,67). Произвольные программы фигуристки покажут 26 ноября.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее экс-фигуристка Бутырская заявила, что Валиева прибавила в весе.