Чемпионка мира: Валиева поправилась, и это заметно

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская прокомментировала победу Камилы Валиевой в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Москве и объяснила, почему результаты спортсменки могут быть ниже ожидаемых. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Я видела выступление Камилы , но тут необходимо в целом смотреть картину. Могу сказать, что да, есть такой момент, поправилась. Конечно, я стараюсь очень деликатно про это говорить, но, если честно сказать, то это заметно. Возможно из-за этого результаты Камилы могут быть чуть ниже, чем ожидаются», — заявила Бутырская.

Валиева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Спортсменка набрала за прокат 81,27 балла. Второй стала Софья Муравьева (76,67), замкнула тройку лучших Вероника Яметова (70,67).

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Татьяна Тарасова дала оценку Валиевой за короткую программу этапе Гран-при России в Москве.