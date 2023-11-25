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Российский хоккеист возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ

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Reuters

»Каролина Харрикейнз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Счет во втором периоде 3:2 в пользу гостей.

Нападающий «Каролины» Стефан Ноэсен открыл счет в первом периоде встречи. Затем Стивен Стэмкос с передачи Никиты Кучерова сравнял счет. Вторую шайбу гостей в ворота соперника уже отправил сам россиянин. В третьей заброшенной шайбе Кучеров вновь выступил в роли ассистента. Три свои гола гости организовали за четыре минуты.

В текущем сезоне НХЛ Никита Кучеров принял участие в 20 матчах своей команды, отметившись 14 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Россиянин возглавляет рейтинг лучших игроков лиги по системе гол+пас. На втором месте идет Хьюз Квинтон (8+23) из «Ванкувера». Тройку лидеров замыкает его одноклубник Ти Джей Миллер (13+17).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» Овечкина пропустил пять шайб в матче НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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