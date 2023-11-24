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Футбольный тренер назвал две команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ

Тренер Гаджиев: «Краснодар» и «Зенит» финишируют на двух первых позициях

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, который ныне является президентом выступающего в Первой лиге махачкалинского «Динамо», в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы лидирующих «Краснодара» и «Зенита» закончить чемпионат Российской премьер-лиги на вершине турнирной таблицы. Специалист считает, что именно эти два клуба, с большой долей вероятности, останутся на первой и второй строчках.

«По «Краснодару» это сложнее сказать, но в то же время тот их уровень, который есть сейчас, если они его сохранят, то, думаю, финишируют на первой и второй позициях вместе с «Зенитом». Не знаю, будет отрыв или нет, но вероятность, что они сохранят свои позиции, очень высокая», — считает Гаджиев.

Перед последним туром первой части сезона «Краснодар» находится на первой строчке таблицы РПЛ с 32 очками, опережая зенитовцев на два балла. Идущие следом московские «Динамо» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов» имеют по 25 очков. У столичных «Спартака» и «Локомотива» есть по 24 балла в активе.

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