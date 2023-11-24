Трусова раскрыла свой основной источник заработка

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала на YouTube-канале Евгении Медведевой об основном источнике заработка.

«После Олимпиады доходы изменились, конечно. Когда полностью посвящаешь время спорту, доходы – это зарплата, призовые, контракты, которые не особо затрагивают твою спортивную карьеру и ты можешь что-то делать, не отвлекаясь от тренировок. А сейчас у меня очень много активностей, много разных контрактов, съемок, мероприятий. Шоу добавились, в спорте в шоу я особо не каталась.

Основной источник заработка – все равно на льду. Много шоу. Очень много и вне льда активностей, но основная часть – шоу. Я покупала дом, но это было еще до Олимпиады. Папа купил, а я потихоньку отдавала со своих призовых», — заявила спортсменка.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров.

В 2020-м Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

Трусова — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, это стало возможным после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что Загитова и Медведева не вернутся.