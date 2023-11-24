Тарасова рассказала, чем может заниматься Костомаров

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигурист Роман Костомаров сыграл в теннис с протезом правом руки, передает РИА Новости.

«Роман — очень сильный человек. Несмотря на свое состояние, он может заниматься всем, чем хочет, в том числе теннисом. Он в состоянии добиться всего чего угодно», — сказала Тарасова.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не удивляется поведению Костомарова после выписки.