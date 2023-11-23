Российская фигуристка заявила о готовности выступать в нейтральном статусе

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила на YouTube-канале Fontanka Ru, что согласилась бы выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Думаю, если бы федерация отправила своих спортсменов под нейтральным флагом, если бы такая возможность была допустима, я бы точно не стала отказываться», — сказала спортсменка. Туктамышева отметила, что очень любит атмосферу соревнований за рубежом.

По ходу сезона-2023/24 фигуристка сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Туктамышева раскрыла настоящую причину приостановки карьеры.