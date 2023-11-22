Карпина назвали идеальным для работы в сборной России

Бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров поделился размышлениями о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина и отметил, что специалист прекрасно справляется. Его слова приводит «Советский спорт».

«Валерий Георгиевич полностью посвящает себя сборной. Он безумно переживает за команду, болеет за нее, работает с ней. Он проводит очень качественную работу. В нынешних реалиях совмещение постов ничуть не мешает ему, несмотря на ту критику, которая поступает в его адрес. Он доказал, что он идеален для этой работы», — заявил Комбаров.

20 ноября сборная России сыграла с Кубой. Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России от международных турниров он снова стал совмещать две должности. Тренер неоднократно признавался, что после возвращения сборной России на международные турниры готов отказаться от должности в «Ростове».

Ранее был назван город, в котором сборной России стоит провести следующий матч.