«Смотрел как на икону»: 19-летний фигурист восхитился Туктамышевой

Фигурист Глеб Лутфуллин, который занимается в группе Алексея Мишина, в интервью «Газете.Ru» рассказал, что тренеры начали уделять ему и другим спортсменам больше времени после того, как Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда приостановили карьеру.

«Когда Лиза и Миша с нами тренировались, было очень интересно за ними наблюдать. Если подумать, то мы с ними были не соперниками на льду, а смотрели на них как на икон фигурного катания. Наблюдали за их стилем. Это было очень здорово. Сейчас, конечно же, нам уделяется больше времени, у нас троих — у меня, Евгения Семененко и Матвея Ветлугина — поровну времени», — сказал Лутфуллин.

19-летний фигурист стал бронзовым призером этапа Гран-при России в Казани. Он набрал 257,63 балла за две программы. Его партнер по группе Алексея Мишина — Евгений Семененко — завоевал серебряную медаль этапа с результатом 266,24 балла. Победу одержал фигурист из другой группы из Санкт-Петербурга Владислав Дикиджи (287,40 балла).

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