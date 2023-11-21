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Трусова посмеялась над заголовками СМИ во время Олимпиады-2022

Фигуристка Трусова рассказала о реакции на сообщения СМИ во время Олимпиады

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью «Okko Спорт» призналась, что ей было странно читать заголовки в СМИ во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Мы находились там очень долго, мы все люди и все ошибаемся. И когда я читала, что я завалила тренировку, я сидела и думала: «Для себя я не завалила тренировку (смеется). Да, получилось чуть хуже, чем вчера». Но вот эти заголовки… Каждый раз думаешь: «Я завалила?» (на этом моменте фигуристка рассмеялась. — «Газета.Ru») Странно и непривычно», — заявила Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров.

В 2020-м Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Фигуристка — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, это стало возможным после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

Ранее Трусова отшутилась от извечного вопроса для фигуристов.

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