«Она открыла правду»: боец Дацик высказался о скандале с Исинбаевой

Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик, который несколько раз сидел в тюрьме, прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой про номинальность ее воинского звания и заявил, что ее родина там, где находится ее имущество. Его слова приводит NEWS.ru.

«По факту она открыла правду. У нас же в ЦСКА набирают людей, им платят, они выступают, но они не являются военнослужащими. Их звания — номинальные. Она сказала правду. У нее там, в Испании, деньги, у нее там имущество, она будет говорить так, чтобы ее имущество не отобрали. Она уже не в России и не с Россией», — заявил Дацик.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе, у нее там куплена недвижимость.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее уроженка Японии раскритиковала Исинбаеву за слова про воинские звания.