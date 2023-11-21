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Карпин назвал главный матч для сборной России в 2023 году

Тренер сборной России Карпин назвал игру с Камеруном главной в 2023 году

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что матч с Камеруном является главным для национальной команды в 2023 году. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Какой матч в 2023 году могу выделить? Камерун. Это очень просто. Топ‑3? Иран и либо Ирак, либо Куба», — заявил специалист.

12 октября сборная России в Москве обыграла Камерун со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов.

20 ноября россияне разгромили сборную Кубы (8:0) в товарищеском матче, который прошел в Волгограде. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Карпин объяснил, почему не поет гимн России.

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