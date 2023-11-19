Загитова заявила, что не подражает Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в фильме «Медведева против Медведевой» заявила, что не старается скопировать образ и поведение Евгении Медведевой, а старается совершенствоваться благодаря ей.

«Я смотрю на нее, не сказать, что копирую, но беру что-то и привношу свое», — заявила Загитова.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 года в Пхенчхане. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка Европы. Также дважды она побеждала на национальном первенстве.

19 ноября фигуристка отмечает день рождения — ей исполнилось 24 года. В этот же день в Москве прошла премьера документального фильма «Медведева против Медведевой», рассказывающего о карьере Евгении. Фильм появится в прокате для массового зрителя 23 ноября.

Ранее Роман Костомаров рассказал, что привело Евгению Медведеву к успеху.