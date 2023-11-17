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МОК представит проект резолюции об олимпийском перемирии Генассамблее ООН

МОК 21 ноября представит ООН проект резолюции об олимпийском перемирии

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Проект резолюции об олимпийском перемирии будет представлен ООН 21 ноября. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

«Олимпийское перемирие, восходящее к древним Олимпийским играм в Олимпии в 776 году до нашей эры, направлено на прекращение всех боевых действий, обеспечивая безопасный проход и участие спортсменов и зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК вернулся к олимпийскому перемирию в 1992 году, и теперь оно вводится на всех Играх», — сказано в сообщении.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. После этого международные организации запретили российским атлетам выступать на соревнованиях вне предела России.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также окончательного решения о допуске россиян на Игры 2024 года озвучено не было.

Ранее олимпийский чемпион назвал отношение МОК к россиянам спортивным геноцидом.

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