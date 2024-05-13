Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Радимов призвал не спешить короновать «Динамо»

Радимов призвал не спешить присуждать «Динамо» золото чемпионата России

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший капитан петербургского «Зенита» Владислав Радимов в интервью «Матч ТВ» заявил, что не стоит спешить радоваться за московское «Динамо», лидирующее в турнирной таблице чемпионата России.

По его словам, в последних двух турах ситуация в лидирующей тройке может серьезно измениться.

«Динамо» — чемпион? Подождите — три тура назад мы говорили, что у них даже медалей не будет. Любая из трех команд может выиграть чемпионат России, может случиться все, что угодно. «Динамо» — фаворит, но на мой взгляд, календарь у «Зенита» попроще», — заявил Радимов.

По итогам матча 28-го тура чемпионата России, где подопечные чешского специалиста Марцела Лички встречались с калининградской «Балтикой», «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее Павел Мамаев объяснил, чем крут Валерий Карпин.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами