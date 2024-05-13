Радимов призвал не спешить короновать «Динамо»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Владислав Радимов в интервью «Матч ТВ» заявил, что не стоит спешить радоваться за московское «Динамо», лидирующее в турнирной таблице чемпионата России.

По его словам, в последних двух турах ситуация в лидирующей тройке может серьезно измениться.

«Динамо» — чемпион? Подождите — три тура назад мы говорили, что у них даже медалей не будет. Любая из трех команд может выиграть чемпионат России, может случиться все, что угодно. «Динамо» — фаворит, но на мой взгляд, календарь у «Зенита» попроще», — заявил Радимов.

По итогам матча 28-го тура чемпионата России, где подопечные чешского специалиста Марцела Лички встречались с калининградской «Балтикой», «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

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