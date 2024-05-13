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В Швейцарии блогер-аноним забросал фанатов деньгами

Блогер Oracle скинул мешок купюр на фанатов и стал причиной травмы ребенка

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В Швейцарии блогер Oracle с помощью дрона скинул деньги на своих фанатов, что стало причиной травмы ребенка. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

По данным СМИ, инцидент произошел в одном из парков города Цюрих. Блогер заранее спланировал акцию и сообщил фанатам, что собирается устроить дождь из денег. Для этого он сложил в пачку купюры по 10 франков и с помощью дрона разбросал их на головы прохожих в указанном месте.

В результате давки 12-летний мальчик получил травму и ранение острым предметом. По данным СМИ, мальчика доставили в больницу на карете скорой помощи, теперь расследованием занимаются силовики. Сам блогер прячет лицо под золотой маской, свою личность он не раскрывал. Очевидцы уверяют, что видели на месте происшествия человека в золотой маске. Известно, что у Oracle могут быть проблемы с законом из-за этой акции, так как он не согласовал ее с властями.

Ранее уехавший из России Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей.

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