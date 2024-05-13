Несколько пострадавших после обстрелов в Белгороде направят в Москву

Помощник кандидата в министры здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что четверых пострадавших в результате обстрелов Белгорода направят в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кузнецова, четверых пострадавших перевезут в Москву для лечения в ближайшее время.

«По поручению Михаила Мурашко, шестеро пострадавших во вчерашней атаке ВСУ в Белгороде направлены на лечение в Москву в ведущие федеральные и городские клиники. Ребенок с мамой уже получают лечение в РДКБ (Российская детская клиническая больница. — «Газета.Ru»)», — поделился чиновник.

Он добавил, что остальных пациентов доставят в клиники в ближайшее время.

До этого ТАСС сообщало, что пострадавший при обстреле Белгорода ребенок удовлетворительно перенес отправку в Москву. Ребенка доставили в столицу на вертолете в сопровождении бригады реаниматологов Московского территориального центра медицины катастроф.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.