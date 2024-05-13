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«Ненавижу будущих мужей моих дочерей»: Алексей Чумаков об отцовской любви

Певец Чумаков признался, что заранее ревнует маленьких дочерей к мужьям

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Алексей Чумаков в беседе с юмористом Павлом Волей рассказал об отцовской любви к двоим маленьким дочерям. О том, что он заранее ревнует девочек к будущим мужьям, артист рассказал на «Шоу Воли».

«У меня все женщины вокруг! И ты знаешь, этот момент, когда вдруг понимаю, что я девчонок понимаю лучше пацанов», — сказал 43-летний исполнитель.

По словам Чумакова, ему нужно будет психологически подготовиться к тому, что дочери покинут дом.

«Я ненавижу будущих мужей моих дочерей уже сейчас. Понимаю, что нужно будет как-то переоформиться, измениться», — говорит артист, предполагая, что и его тесть его наверняка когда-то так же ненавидел.

Воля признался, что тоже переживает за будущее дочери и переживает, что избранники будут плохо к ней относиться.

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