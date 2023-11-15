Бьорндален выступил за возвращение России на соревнования

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален в интервью норвежскому телеканалу VG заявил, что хотел бы как можно скорее вновь увидеть российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я надеюсь, что боевые действия закончатся как можно скорее, все вернется на круги своя, и у российских и белорусских биатлонистов вновь появится возможность участвовать в соревнованиях. Пока же нам приходится иметь дело с позицией IBU, которую поддерживает большинство. Я думаю, что до окончания боевых действий ничего не произойдет. IBU с самого начала очень четко выразил свою позицию», — заявил Бьорндален.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Фетисов нашел виновных в чехарде с российским флагом и гимном.