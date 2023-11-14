Загитова и Щербакова вместе появились на ковровой дорожке премии Voice

Российские олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова посетили премию журнала Voice «Главные лица». Девушки для выхода в свет выбрали вечерние платья. Щербакова остановила свой выбор на белом атласном платье-миди, дополнив образ черным украшением и сумочкой. А Загитова выбрала для ковровой дорожки платье-мини с кружевом и массивное украшение.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова выиграла золото чемпионата мира в этом виде программ, а также в командном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что российские призеры ОИ по фигурному катанию завершили карьеру.