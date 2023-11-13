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Вайцеховская заявила, что Валиеву жестко опустили на землю

Вайцеховская о Валиевой: она перестала быть неприкасаемой

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Максим Богодвид/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале высказалась об оценках фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.

«Изменить вектор собственного восприятия они могли, как мне кажется, лишь в том случае, если получили четкие распоряжения на этот счет. Если так, то это означает, что Валиева перестала быть неприкасаемой, и ее опустили на землю. Жестко так опустили, показательно», — написала Вайцеховская.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла.

В произвольной программе фигуристка получила штрафы за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Также судьи обнулили одну из двух секвенций из-за того, что в произвольной программе разрешен только один подобный элемент.

Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54).

Ранее в ФФККР отреагировали на провал Валиевой на Гран-при в Казани.

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