Российский чемпион мира будет выступать за Швецию

Многократный чемпион мира и Европы по лыжному ориентированию Андрей Ламов сменил спортивное гражданство и будет выступать за национальную команду Швеции. Об этом заявил вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Виктор Елизаров в интервью ТАСС.

Елизаров подчеркнул, что организация не будет препятствовать переходу 37-летнего спортсмена в сборную Швеции.

«Все к этому шло. Он живет в этой стране много лет, у него жена шведка. Его уход является определенной потерей для сборной России. Он был одним из ее лидеров. Но ничего. Мы справимся», — сказал Елизаров.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее сообщалось, что российских шахматистов обязуют подписать контракт на 10 лет, чтобы не уехали за границу.