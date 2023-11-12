Судейство в фигурном катании России назвали нелояльным

Чемпион России-2023 Евгений Семененко после проката произвольной программы на этапе Гран-при в Казани объяснил, почему судейство на международной арене более лояльное, чем на российских стартах. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Почему решили поменять дорожку? Поменяли технические моменты в дорожке, блоки были изменены, потому что нужно их делать очень качественно. Мне кажется, на международной арене именно к дорожкам и вращениям отношение более лояльное. У нас более лояльно ко второй оценке. Приняли решение, что блоки нужно изменить, поставили так, чтобы они были для меня удобные и зрителю было видно, что я делаю их без особых трудностей.

Я считаю, что это хороший результат - первое и второе место по сумме двух этапов. Насчет сегодняшнего проката скажу, что так бывает. Конечно, есть негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым местом. Прокаты рабочие, неплохие. Сегодня, может, чуть расстроюсь, а дальше будем работать», — заявил фигурист.

Семененко тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея и Татьяны Мишиных. В прошлом сезоне на чемпионате России в Красноярске Евгений занял первое место, хотя получил одинаковую сумму баллов с Петром Гуменником (295,07). В Казани ученик Алексея Николаевича стал вторым (266,24), уступив дебютанту взрослых этапов Гран-при Владиславу Дикиджи (287,4).

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