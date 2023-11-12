Загитова посоветовала одному из фигуристов «пониже прыгать»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова записала влог по ходу третьего этапа Гран-при России, который проходит на этих выходных в Казани.

В ходе общения с Загитовой фигурист-одиночник Макар Игнатов пожаловался ей на то, что за три недели до старта соревнований у него сломался ботинок конька.

«Надо мягче приземляться и ниже прыгать», — заявила спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

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