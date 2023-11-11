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Российская фигуристка рассказала, почему не выходит замуж за футболиста «Зенита»

Фигуристка Самодурова рассказала, что не готова к свадьбе с игроком «Зенита»

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Российская фигуристка Софья Самодурова призналась, что у нее не закрадывалось мысли о свадьбе с футболистом молодежной команды петербургского «Зенита» Игорем Козловым.

«Игорь, когда свадьба? Да нет, на самом деле, мы оба к этому не готовы. Мне кажется, у него еще большие, глобальные цели не достигнуты, которые он бы хотел достичь в футболе. И мне не до этого, потому что много тренируюсь, отдаю себя всю на льду. Даже мысли о свадьбе не закрадывалось. Ни у одного, ни у другого. Не знаю, поживем — увидим. Я не тороплю, я не давлю. Как он созреет, так созреет», — сказала Самодурова.

Самодурова — чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, также на ее счету серебро и бронза этапов Гран-при. В 2019 году девушка завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.

29 апреля 2022 года фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры и вошла в тренерский штаб Алексея Мишина. Теперь она будет передавать опыт младшей группе своего бывшего наставника.

Ранее фигуристка Константинова поздравила смешным клипом подругу с днем рождения.

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