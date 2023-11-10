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Кокорина больше не ждут в России

Экс-тренер «Динамо» Силкин заявил, что не ждет возвращения Кокорина в Россию

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kokorin9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Legalbet заявил, что нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин с наибольшей долей вероятности завершит профессиональную карьеру не в России.

По его мнению, у 32-летнего форварда нет ни малейшего желания возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Кокорин, однозначно, пригодился бы многим командам РПЛ, если бы не его околофутбольные художества. Трудно говорить, пригодился бы он «Динамо» или нет. Вот забил в Лиге Европы — молодец, но это не показатель. В возвращение Кокорина в РПЛ не верю. Думаю, на Кипре он и закончит», — заявил Силкин.

Александр Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на российского футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

Ранее экс-игрок ЦСКА Хесус Медина назвал «Спартак» самым большим клубом России.

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